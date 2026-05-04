ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Auto, Salvini: aumento dazi Usa notizia non buona, Ue grande assente

Milano, 4 mag. (askanews) - L'aumento dei dazi Usa sulle auto e camion importate dall'Ue dal 15% al 25% annunciato da parte di Trump "non è una buona notizia". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margini di un appuntamento a Milano.

"Diciamo che la grande assente in questi mesi è l'Unione Europea, è la Commissione europea. Al di là delle proposte o delle minacce di Trump, ancora questa mattina Bruxelles non permette al governo italiano e ad altri governi di derogare dai vincoli idioti, vecchi, insensati, superati del Patto di Stabilità. Noi oggi vogliamo aiutare famiglie e imprese in difficoltà, non possiamo farlo perché ci sono dei vincoli europei che immagino nei prossimi giorni saremo costretti a superare perché io non chiudo l'Italia", ha aggiunto.

"Ricordo che è convocato uno sciopero nazionale di tutti i trasportatori e i camionisti dal 25 al 29 maggio. Avere per una settimana i camion fermi vuol dire avere i negozi vuoti, vuol dire avere l'Italia nel caos. E o Bruxelles mi permette di aiutare questi lavoratori e questi imprenditori o immagino lo faremo lo stesso correndo il rischio di essere sanzionati perché aiutiamo gli italiani. Sono curioso".

"Diciamo che uno può eccepire su quello che dice o fa Trump. Quello che è certo è che la von der Leyen non sta facendo un fico secco. Questo è acclarato", ha concluso.

Alla domanda se i dazi potrebbero essere un argomento di discussione con il segretario di Stato Usa Rubio in visita in Italia, Salvini ha risposto: "Non ho in agenda incontri con Rubio".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi