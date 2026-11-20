Bologna, 20 nov. (askanews) - "La crisi industriale dell'automotive ce la siamo cercata da soli, mettendoci delle regole che nessun altro continente al mondo ha. L'Europa si è scordata una cosa semplice, la parola neutralità tecnologica, e scordandosi questa parola ha delegato le tecnologie ad altri. Questo è un grande problema". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'incontro del Comitato Leonardo 'Automotive Made in Italy e Motor Valley' all'Auditorium Ducati di Bologna.

"Per fortuna il lusso ancora funziona - ha aggiunto Orsini -. Ducati, Dallara e Pagani sono tre nostre eccellenze, ma è ovvio che i numeri dell'automotive in Europa non sono solo i numeri di Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani".