Auto, in Francia corsa alle ibride usate contro caro-carburanti

Pontault-Combault (Francia), 13 apr. (askanews) - In una concessionaria dell'area di Parigi, ibride ed elettriche valgono ormai circa un terzo delle vendite dell'usato. A spingere la domanda è soprattutto il rialzo dei carburanti, che nelle ultime settimane ha riportato molti clienti a guardare con più attenzione alle alternative al diesel e alla benzina.

"Rispetto a prima c'è stata un'evoluzione importante - spiega un dipendente del concessionario- Direi che siamo a un buon terzo di quello che proponiamo. Vendiamo poco meno di cento auto al mese. Tra 30 e forse anche 50 auto al mese sono elettriche o ibride. Oggi c'è l'ibrido plug-in, c'è l'ibrido, c'è l'elettrico. C'è molta domanda per questi prodotti".

Il cambiamento si vede nei piazzali, ma anche online. Secondo la piattaforma La Centrale, dall'inizio di marzo le ricerche di auto elettriche usate sono cresciute molto. Il motivo è semplice: con il pieno che costa di più, molti cercano un modo per spendere meno senza comprare un'auto nuova.

"Noi osserviamo una tendenza molto chiara dall'aumento dei prezzi alla pompa all'inizio di marzo - dice un addetto alla vendite - Abbiamo registrato un aumento delle ricerche di veicoli elettrici di oltre il 160% in un mese".

Il diesel, però, resta ancora una scelta forte per una parte degli automobilisti, soprattutto per chi continua a puntare su affidabilità e lunga percorrenza.