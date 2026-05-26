ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Auto elettrica, Macron: Stellantis investirà un miliardo a Mulhouse

Parigi, 26 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un investimento di oltre un miliardo di euro da parte di Stellantis nello stabilimento di Mulhouse, nell'est della Francia.

Secondo Macron, il sito produrrà dal 2029 nuove generazioni di veicoli elettrici. L'annuncio arriva mentre Macron riunisce all'Eliseo i principali attori industriali francesi per spingere la produzione di veicoli elettrici nel Paese.

Stellantis si è limitata a confermare il lavoro con le parti sociali sul futuro degli stabilimenti, compreso quello di Mulhouse, rinviando ulteriori dettagli ad annunci ufficiali.

"Stellantis a Mulhouse investirà oltre un miliardo di nuovi euro per produrre nuove generazioni di veicoli elettrici a partire dal 2029. È l'impegno dell'altro nostro grande costruttore in questa strategia: produrre elettrico in Francia e portare qui nuovi modelli. È un vero futuro industriale - ha detto Macron - quello che offriamo a questo sito di Mulhouse, al centro della strategia concreta che portiamo avanti in una terra che ama l'automobile, che ha questa storia e che ci crede".

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