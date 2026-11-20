Bologna, 20 nov. (askanews) - "In Motor Valley vengono realizzati dei sogni, non delle auto normali, neanche delle moto normali, e quindi qui in Motor Valley le cose vanno decisamente bene. In generale il mondo dell'automotive in Europa è molto più sotto pressione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, a margine dell'incontro del Comitato Leonardo 'Automotive Made in Italy e Motor Valley' all'Auditorium Ducati di Bologna.

Sul settore pesano "i dazi di importazione negli Stati Uniti, una Cina che si è ridotta molto come mercato di esportazione, in particolare per le imprese tedesche, vetture cinesi che vengono importate in Europa e anche moto cinesi che arrivano, per cui i costruttori di fascia più media sono decisamente più in difficoltà".

"Il contesto generale non è positivo, però credo che tutti i fornitori che sono stati capaci di generare valore aggiunto, e quindi tecnologia, potranno fare molto bene - ha aggiunto -. La Ducati pensa a far bene, è un'azienda che sta funzionando bene in questo contesto complicato, molto impegnata anche nel mondo delle competizioni, con le dita incrociate per questo finale di stagione, quindi siamo positivi".