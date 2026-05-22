ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Auto, bee2link: IA e tecnologia per aumentare efficienza dealer

Milano, 22 mag. (askanews) - Prezzi in forte aumento, immatricolazioni lontane dai livelli storici, nuovi brand cinesi e motorizzazioni sempre più frammentate. La trasformazione del mercato auto mette sotto pressione la redditività dei concessionari con margini ormai ridotti al minimo. È il quadro tracciato da Tommaso Carboni, Country Director di bee2link group Italia, all'Automotive Dealer Day 2026, dove l'azienda ha portato al centro del confronto il ruolo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per aiutare Case Madri e concessionari a governare la complessità.

"Oggi la media della marginalità dei concessionari in Italia non raggiunge l'1%. Questo non può essere risolto intervenendo su un unico elemento, ma è causato da una serie di microattriti che impattano sulla marginalità. Faccio degli esempi: tanta burocrazia, una mentalità ancora analogica, tanti dati ripetuti, tanti tempi morti, la mancanza di collaborazione e interazione tra i vari reparti", ha detto Carboni.

Da qui la proposta di bee2link: un ecosistema SaaS integrato, cioè un insieme di piattaforme e strumenti tecnologici che fanno dialogare reparti, dati e processi della concessionaria. L'obiettivo è ridurre inefficienze, migliorare la customer experience e difendere la redditività.

"Oggi per gestire la complessità di un concessionario e quindi cercare di aumentare la relativa redditività, non si può prescindere dalla tecnologia con relativa AI, ma questa tecnologia deve essere applicata in tutti i reparti, oltre al nuovo e l'usato, anche al post-vendita e al noleggio. Questo per permettere di ridurre i microattriti quotidiani che influenzano tutto questo processo", ha spiegato Carboni.

Una trasformazione che, secondo bee2link group Italia, impone a Case Madri e concessionari un salto organizzativo: dal semplice digitale visibile al cliente a una tecnologia che lavori dietro le quinte per rendere più efficienti i processi e più coerente l'esperienza con il valore del brand.

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