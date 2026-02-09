ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Australia, protesta pro-palestinese contro visita presidente Israele

Melbourne, 9 feb. (askanews) - Attivisti pro-palestinesi sono scesi in piazza a Melbourne per protestare contro la visita in Australia del presidente israeliano Isaac Herzog. I manifestanti contestano le operazioni militari israeliane a Gaza, parlano di presunti crimini di guerra e chiedono l'arresto del capo dello Stato.

La protesta si svolge mentre Herzog ha avviato una visita ufficiale nel Paese per rendere omaggio alle vittime dell'attacco armato antisemita avvenuto a dicembre a Bondi Beach, a Sydney, che ha causato la morte di 15 persone. Un viaggio segnato da forti misure di sicurezza e da un clima politico e sociale teso, tra commemorazioni ufficiali e mobilitazioni di piazza.

