Australia, la parlamentare travolta da un auto ha perso entrambe le gambe

Melbourbe (Australia), 21 ott. (askanews) - La parlamentare australiana Helen Haines, investita deliberatamente lunedì 19 ottobre da un'auto con alla guida un uomo di 43 anni, ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe a seguito dell'aggressione. "La gamba sinistra di Helen è stata amputata lunedì. Speravamo di poter salvare la gamba destra, ma questa mattina e questo pomeriggio i chirurghi hanno dovuto amputare anche quella", ha dichiarato il marito Phil Haines in un ospedale di Melbourne, dove la parlamentare versa tuttora in condizioni critiche.