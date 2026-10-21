ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Australia, la parlamentare travolta da un auto ha perso entrambe le gambe

Melbourbe (Australia), 21 ott. (askanews) - La parlamentare australiana Helen Haines, investita deliberatamente lunedì 19 ottobre da un'auto con alla guida un uomo di 43 anni, ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe a seguito dell'aggressione. "La gamba sinistra di Helen è stata amputata lunedì. Speravamo di poter salvare la gamba destra, ma questa mattina e questo pomeriggio i chirurghi hanno dovuto amputare anche quella", ha dichiarato il marito Phil Haines in un ospedale di Melbourne, dove la parlamentare versa tuttora in condizioni critiche.

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