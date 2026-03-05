Australia: dispiegate risorse militari per emergenza in Medio Oriente

Roma, 5 mar. (askanews) - "Abbiamo dispiegato risorse militari nell'ambito dei nostri piani di emergenza attivati all'inizio di questa settimana", ha dichiarato il primo ministro australiano Anthony Albanese al Parlamento, poiché circa 115.000 cittadini australiani si trovano nella regione.

Albanese non ha specificato quali risorse siano coinvolte, ma l'emittente televisiva australiana SBS News ha riferito che includerebbero aerei. Le autorità hanno riferito alla France presse che l'Australia ha inviato in Medio Oriente un aereo da trasporto pesante e un aereo da trasporto di carburante come parte dei piani per far uscire i suoi cittadini. "Ringrazio gli australiani che si trovano in una situazione pericolosa per aiutare i loro concittadini australiani", ha affermato Albanese.