Australia, agente OpenAI aggira i blocchi del portale Medicare

Milano, 24 set. (askanews) - Un agente autonomo di OpenAI ha aggirato un blocco del portale australiano delle statistiche Medicare, riuscendo ad accedere a file pubblici e non pubblici. L'incidente risale a giugno, ma il governo è stato informato soltanto a settembre, attraverso una mail inviata da OpenAI a un indirizzo generico. Il premier Anthony Albanese ha definito l'episodio "inaccettabile". Al momento non risultano accessi a dati personali. Il caso ha però riaperto in Australia il tema della capacità delle regole di intervenire in tempo rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

"L'intelligenza artificiale - dice Mitchell Oakes, di Sydney - ha fatto molti progressi e quando il progresso corre senza che ci siano regole in grado di seguirlo, la situazione può sfuggire di mano. In futuro potrebbero esserci molti agenti fuori controllo o diversi bot che entrano in ambiti in cui forse non dovrebbero entrare o dove non ci aspetteremmo di trovarli".

"Era prevedibile - afferma Ted Dennis, di professione consulente - evidentemente non avevamo sistemi adeguati ed era solo questione di tempo prima che succedesse. Mi ha sorpreso di più sapere che è accaduto tre mesi fa e che se ne sono accorti soltanto due settimane fa".

"Ci si aspetta che rafforzino le leggi. Ma bisognerà vedere quanto le nuove norme saranno adeguate alla situazione e quanto rapidamente riusciranno a reagire, perché è una tecnologia che si sviluppa molto velocemente".

"Quello che l'intelligenza artificiale di OpenAI è in grado di fare - dice Paul Savvas - fa abbastanza paura, se riesce a violare così facilmente un sistema governativo come Medicare. Speriamo che si faccia presto qualcosa".