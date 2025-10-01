ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Aurora Ramazzotti sui social: "Chi si espone deve sapere cosa dice"

Roma, 1 ott. (askanews) - "Secondo me chi lavora con la propria immagine, con la comunicazione e i social, è vero che ha la responsabilità di affrontare certe tematiche però allo stesso tempo è importante che se ci si espone si sappia cosa si sta dicendo, perché anche la disinformazione ha una risonanza".

Così Aurora Ramazzotti, parlando a Roma, alla stampa estera, del ruolo dei social al giorno d'oggi, a margine della presentazione dei Diversity Media Awards, che per il decennale dell'iniziativa condurrà insieme a Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti.

"Bisogna valutare quanto quello che diciamo possa creare un cambiamento nella nostra community - ha aggiunto - io sono vicina a tante tematiche, una su tutte il femminicidio, che è un problema sociale, non solo in Italia, e proprio ieri mi sono scritta con Carlotta Vagnoli che secondo me tra le tante è una delle donne che spiega meglio la matrice dell'odio e della violenza di genere; io l'ho ringraziata perché c'è bisogno di questo, lei è capace di dare voce a quello che pensiamo tutte e spesso io condivido i suoi interventi, spiega le cose in modo inequivocabile come è giusto che sia".

