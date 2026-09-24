Auguri MediaWorld, celebrati a Milano i 35 anni italiani

Milano, 24 set. (askanews) - Trentacinque anni e non sentirli. MediaWorld celebra il traguardo italiano con un evento milanese dove ha ripercorso le tappe fondamentali dell'azienda, dando però anche la direttrice di innovazione e crescita per i prossimi anni. Con traguardo dichiarato al 2030.

"Negli ultimi anni l'azienda è cambiata moltissimo. È diversa rispetto a 35 anni fa, ma si è trasformata soprattutto negli ultimi cinque. È proprio in questo quinquennio che siamo tornati a crescere e a investire in modo significativo sull'online e sulla digitalizzazione, con l'obiettivo di offrire un'esperienza omnichannel avanzata. Ma sono stati anche gli anni in cui siamo tornati ad aprire nuovi punti vendita: dopo un lungo periodo di stabilità, negli ultimi cinque anni abbiamo cambiato passo e ripreso a espanderci sul territorio. L'obiettivo, per il futuro, è proseguire su questa strada, accelerando ulteriormente il ritmo" ha dichiarato Emanuele Cosimelli, CEO di MediaWorld.

Tra gli altri presenti anche la CFO Daria Dodonova, il Chief Commercial Officer Sven Degezelle, il Marketing Director Francesco Sodano e l'ospite d'eccezione Iva Zanicchi. rappresentante unica della musica e della cultura popolare italiana.

"Il nostro piano industriale al 2030 non parte dalle semplici promesse, ma dai nostri numeri e dai nostri risultati. Oggi l'ho raccontato: nei primi tre trimestri le nostre vendite sono cresciute del 5%. Sono davvero contenta, anche perché nei primi tre trimestri dell'anno fiscale '26 abbiamo aumentato gli investimenti del 16%" ha aggiunto Daria Dodonova, CFO di MediaWorld.

Uno sguardo fugace all'indietro per proiettarsi però al futuro, dove l'obbiettivo di MediaWorld sarà quello di orientare le persone nel comprendere e individuare l'innovazione. Quel legame di fiducia con il cliente, unico e vero pilastro dell'azienda.