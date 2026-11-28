Roma, 28 nov. (askanews) - La figlia Natalia, l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell'Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista, testimone del nostro tempo.

La nipote Micol ha introdotto il primo brano musicale, "ci ha tenuto a farcelo ascoltare a noi nipoti negli ultimi giorni prima di salutarci; dopo i funerali di suo padre Carlo che amava molto, trovò in cucina la madre Emma che piangeva ascoltandolo alla radio; quella scena lo commosse profondamente e quel brano gli era rimasto nel cuore": si tratta dello splendido secondo movimento del Trio op. 100 di Franz Schubert. A suonare tre musicisti del corso di alto perfezionamento dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia: Elia Chiesa al violino, Davide Cellacchi al violoncello e David Mancini al pianoforte