Roma, 28 nov. (askanews) - La figlia Natalia, l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell'Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista.

Sul palco si sono alternati tutti secondo una scaletta prevista nei dettagli da Augias. In sala tanti giornalisti e colleghi, ma anche tantissima gente venuta a salutare questo "testimone del nostro tempo".

Per la figlia Natalia, "ha avuto dei punti fermi che sono sempre stati quelli: lo spirito antifascista, lo scambio anche aspro ma scambio, e se possiamo farlo diceva è perché tanti sono caduti per permettercelo". La sala risponde con un applauso. "Faceva tutto di corsa, "ha deciso ogni cosa, anche l'ultima cosa. Ha fatto moltissime cose e non ne avrebbe fatto nemmeno la metà se non avesse avuto accanto mia madre Daniela per quasi 70 anni".