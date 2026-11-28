Roma, 28 nov. (askanews) - La figlia Natalia, l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro; e ancora i nipoti David, Micol e Marco, Nicola Piovani al pianoforte, il suo oncologo e tanta musica: partecipazione e commozione alla Sala Sinopoli dell'Accademia di Santa Cecilia per la commemorazione di Corrado Augias a 12 giorni dalla morte dello scrittore e giornalista, testimone del nostro tempo.

Sul palco si sono alternati tutti secondo una scaletta prevista nei dettagli da Augias. In sala tanti giornalisti e colleghi, della Rai, di Repubblica, della 7, tutte le anime scritte e televisive di Augias; ma anche tantissima gente venuta a salutare questo "testimone del nostro tempo", accolti da una gigantografia nella Cavea, dove è stata proiettata la commemorazione per i tanti che non hanno trovato posto in sala; freddo pungente a Roma ma almeno una giornata assolata.

Per l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, "Corrado ha dato a ognuno di noi delle istruzioni per questo appuntamento; a me ha detto 'spiega che cos'è il giornale, 'racconta la testimonianza che abbiamo fatto del tempo che ci è dato di vivere'. C'era una sorta di affidamento reciproco fra le persone che hanno fatto parte dell'avventura di Repubblica; si potevano avere opinioni diverse sulla politica e sulla vicenda sociale ma c'era un fondamento comune, un affidamento, Corrado ci è stato compagno di lavoro. 'Avevamo in comune una certa idea dell'Italia', secondo la formula di Gobetti. Infine Corrado a un certo punto senza accorgersene è passato dall'informazione alla conoscenza, ed è un salto decisivo, abbiamo avuto tempo di parlarne".