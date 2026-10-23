Audivisivo, Straffi: Rainbow guarda ai media, USA strategici

Roma, 23 ott. (askanews) - Iginio Straffi, dal MIA Market di Roma, fa il punto della situazione sulle strategie di Rainbow, da lui fondata in Italia nel 1995 come studio di animazione con una forte vocazione internazionale, affermandosi nel tempo come una realtà di riferimento nella creazione di proprietà intellettuali capaci di raggiungere pubblici in tutto il mondo.

In oltre trent'anni di storia, il Gruppo ha attraversato una profonda evoluzione, trasformandosi da una realtà focalizzata sulla creazione e produzione di contenuti originali a una vera e propria media company.

Oggi Rainbow opera nell'animazione e nel live action, continuando a investire nella creazione di nuove IP, ma anche nell'acquisizione di proprietà intellettuali esistenti, per valorizzarle, reinterpretarle e svilupparne il potenziale attraverso nuovi contenuti, linguaggi e formati. Una strategia di crescita che guarda anche a possibili nuove acquisizioni.

Questa evoluzione si traduce anche in un presidio sempre più ampio della filiera dei media, che dalla creazione e distribuzione dei contenuti si estende allo sviluppo di canali digitali e nuove modalità di fruizione, attraverso piattaforme come YouTube, canali FAST e Connected TV, con l'obiettivo di costruire una relazione sempre più diretta con il pubblico.

In questa direzione si inserisce anche il recente ingresso nel mercato globale dell'advertising, con una nuova business unit dedicata alla valorizzazione pubblicitaria dell'inventory Rainbow e di quella di publisher, creator e content owner indipendenti. L'obiettivo è aggregare contenuti e audience in un'offerta premium e brand-safe, rivolta a brand e centri media internazionali, ampliando ulteriormente il modello di business del Gruppo.

La dimensione internazionale è da sempre parte del DNA di Rainbow. Fin dalle origini, il Gruppo ha concepito storie e personaggi capaci di superare i confini geografici e culturali. In questo percorso, gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico, sia per la diffusione delle IP sia per le opportunità di sviluppo, distribuzione e collaborazione con l'industria globale dell'entertainment.