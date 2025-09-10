ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Attivista Flotilla racconta: ho visto il drone sganciare la bomba

Tunisi, 9 set. (askanews) - "Ero sul ponte, nella parte posteriore della nave, quando ho sentito un ronzio, sono uscito dal riparo del ponte e ho visto un drone librarsi a circa 3 o 4 metri sopra la mia testa". Inizia così la testimonianza di Miguel Duarte, uno degli attivisti della Global Sudum Flottila, partita dall'Europa per portare aiuti a Gaza nonostante l'embargo israeliano e che nella notte, hanno denunciato gli attivisti, è stata attaccata.

"Poi abbiamo visto il drone spostarsi nella parte anteriore del ponte, rimanere fermo per alcuni secondi sopra una pila di giubbotti di salvataggio e poi sganciare una bomba - continua Duarte - La bomba è esplosa, provocando una grande fiammata, e immediatamente si è sviluppato un incendio a bordo, abbiamo preso gli estintori e siamo riusciti a domare l'incendio".

ESTERI
