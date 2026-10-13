ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Attesa davanti all'ospedale Gemelli per l'arrivo del Papa

Roma, 13 ott. (askanews) - Attesa davanti all'ospedale Gemelli di Roma, dove Papa Leone XIV sarà ricoverato per un intervento chirurgico volto a rimuovere un nodulo al polmone, un'operazione che, secondo gli esperti, presenta generalmente un basso rischio. Davanti all'ospedale media da tutto il mondo, curiosi, abitanti del quartiere e fedeli che vogliono dare un segno di vicinanza al Pontefice. "Speriamo vada tutto bene", dice uno di loro, mentre anche chi è arrivato da lontano per una visita rimanda la partenza nella speranza di vedere passare il Papa.

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