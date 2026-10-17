Attesa al Gemelli, il Papa sarà dimesso nel pomeriggio

Roma, 17 ott. (askanews) - C'è grande attesa attorno al policlinico Gemelli, nel primo pomeriggio Papa Leone sarà dimesso e tornerà in Vaticano. "In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione", si legge in un bollettino a firma del dott. Luigi Carbone e del prof. Stefano Margaritora.

Il Papa ha anche celebrato la messa alle 12 nella stanza adibita al decimo piano del Gemelli.