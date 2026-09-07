ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Attentato Ranucci, legale: Lavitola in videocollegamento con Riesame

Roma, 7 set. (askanews) - "Il nostro assistito sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Renderà delle dichiarazioni spontanee". Così ha detto il difensore di Walter Lavitola, l'avvocato Sergio Cola, che assiste l'ex direttore ed editore dell'Avanti insieme con il figlio Arturo, nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Stamane sarà preso in esame e discusso il ricorso dei legali al tribunale del riesame. "Presenteremo una memoria di 72 pagine e discuteremo delle diverse questioni di diritto che proponiamo all'attenzione dei giudici", ha continuato il penalista prima di entrare nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. I difensori sosterranno tra le questioni proposte quella della competenza territoriale che si ritiene non essere "radicata" a Roma.

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