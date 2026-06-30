Attentato a Sigrido Ranucci sotto casa, 4 arresti

Roma, 30 giu. (askanews) - Detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso: con queste accuse i carabinieri hanno arrestato 4 persone (3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), eseguendo un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per l'attentato dinamitardo, la sera del 16 ottobre 2025, a Pomezia (frazione di Torvaianica, Roma), ai danni del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci. Un ordigno fatto deflagrare davanti al cancello della sua abitazione che ha distrutto due auto, danneggiato il muro perimetrale e messo in pericolo tutti i residenti della palazzina.

Secondo gli inquirenti, il commando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come "favore" e dietro compenso economico. L'operazione, svolta tra le province di Napoli e Avellino, è stata effettuata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, coadiuvati dai militari dei Comandi provinciali competenti per territorio. Le complesse indagini hanno richiesto l'esame incrociato di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. In corso altre perquisizioni nei riguardi di ulteriori indagati, si cercano i mandanti.

"Bisognerà capire se ci sono altri livelli" ha affermato il giornalista e conduttore di Report, raggiunto telefonicamente da "Agorà Estate", su Rai 3. "Da quello che ho capito c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le sim", ha detto Ranucci: "Vedremo cosa accadrà ancora".