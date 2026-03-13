Attacco Sinagoga in Michigan: morto aggressore, nessuna altra vittima

Detroit, 13 mar. (askanews) - In Michigan un uomo ha lanciato il suo pick-up contro una sinagoga alla periferia di Detroit, provocando un incendio. È morto senza provocare altre vittime, grazie all'intervento delle guardie di sicurezza che hanno aperto il fuoco dopo che ha sfondato le porte della sinagoga Temple Israel a West Bloomfield. Il movente è ancora da chiarire ma secondo quanto riferito dalla polizia l'episodio si inserisce in un contesto di maggiore allerta negli Stati Uniti, a seguito dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Desidero esprimere il nostro affetto alla comunità ebraica del Michigan - ha detto Trump - e a tutte le persone di Detroit e dintorni, in seguito all'attacco alla sinagoga ebraica avvenuto stamattina. Sono stato informato, pienamente informato, ed è una cosa terribile, ma purtroppo continua. Andremo fino in fondo alla questione."