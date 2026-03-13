ULTIME NOTIZIE 13 MARZO 2026

Attacco Sinagoga in Michigan: morto aggressore, nessuna altra vittima

Detroit, 13 mar. (askanews) - In Michigan un uomo ha lanciato il suo pick-up contro una sinagoga alla periferia di Detroit, provocando un incendio. È morto senza provocare altre vittime, grazie all'intervento delle guardie di sicurezza che hanno aperto il fuoco dopo che ha sfondato le porte della sinagoga Temple Israel a West Bloomfield. Il movente è ancora da chiarire ma secondo quanto riferito dalla polizia l'episodio si inserisce in un contesto di maggiore allerta negli Stati Uniti, a seguito dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Desidero esprimere il nostro affetto alla comunità ebraica del Michigan - ha detto Trump - e a tutte le persone di Detroit e dintorni, in seguito all'attacco alla sinagoga ebraica avvenuto stamattina. Sono stato informato, pienamente informato, ed è una cosa terribile, ma purtroppo continua. Andremo fino in fondo alla questione."

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi