ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Attacco russo su Zaporizhzhia: "Impossibile descrivere questo orrore"

Zaporizhzhia (Ucraina), 21 lug. (askanews) - "È impossibile descrivere questo orrore", dice Karteryna. Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono intervenuti a Zaporizzhia, nel sud dell'Ucraina, per spegnere un incendio in un edificio residenziale e prestare assistenza ai residenti dopo che i raid aerei russi hanno colpito il centro città, uccidendo almeno due persone e ferendone altre nove, secondo l'amministrazione militare della regione. "Questo è il terzo attacco in due giorni", dice Bogdan, un altro residente. "Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di riprenderci da quanto accaduto, e ora succede di nuovo", aggiunge, cullando il suo gatto.

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