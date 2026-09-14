Attacco russo su un treno al confine con la Polonia, sale la tensione

Kiev, 14 set. (askanews) - La tensione resta alta al confine ucraino con la Polonia, dopo che le forze russe hanno colpito un treno passeggeri diretto a Varsavia, a soli due chilometri dal territorio polacco.

L'equipaggio del treno era stato avvertito in anticipo della minaccia dalle autorità ucraine e nessuno è rimasto ferito. Anche i passeggeri di un treno privato sul quale viaggiavano funzionari europei e americani di ritorno da una conferenza a Kiev tra cui l'ex primo ministro britannico Boris Johnson sono tutti sono rimasti illesi.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha reagito agli attacchi on un post : "avete i barbari che stanno bussando direttamente alle porte dell'Ue e della Nato".

Nell'ultimo periodo attacchi ai confini dell'Ue si sono intensificati mentre alcune agenzie di intelligence mettono in guardia da un rafforzamento delle capacità militari in vista di un possibile attacco diretto della Russia contro un Paese membro della Nato.

L'Europa deve affrontare "una campagna di minacce in escalation" e una "guerra ibrida", ha dichiarato il mese scorso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La replica di Mosca che ha subito risposto alle accuse: "Nei bombardamenti russi sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai Paesi europei". Nonostante questo Mosca prova a rilanciare gli sforzi della diplomazia: il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che incontri fra mediatori russi, ucraini e statunitensi potrebbero tenersi già a ottobre.

Risponde il primo ministro polacco Tusk, che sta valutando misure di protezione sostenendo che gli attacchi russi si intensificheranno nelle prossime settimane e che l'escalation potrebbe coinvolgere anche la Polonia.

Nel pomeriggio è intervenuto anche Trump da Dublino, ancora una volta duro con il presidente Zelensky: "Deve smetterla di colpire le infrastrutture per il carburante diesel, perché sta causando una carenza di conbustibili e un aumento dei prezzi", ha detto.