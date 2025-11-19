Attacco russo su Ternopil, 9 morti nella città Ucraina

Ternopil (Ucraina), 19 nov. (askanews) - Nelle immagini i servizi di emergenza ucraini intervengono a Ternopil per spegnere le fiamme in un palazzo dopo un attacco russo che ha causato la morte di 9 persone.

Le forze russe hanno sferrato attacchi massicci sulle regioni occidentali ucraine di Leopoli, Ivano-Frankivsk e Ternopil, uccidendo almeno 9 persone e ferendone 37, tra cui 12 bambini, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

"La Russia ha lanciato più di 470 droni e 48 missili di vario tipo contro l'Ucraina durante la scorsa notte", ha detto il presidente ucraino Zelensky: "A Ternopil è stato colpito un edificio residenziale di nove piani, dove sono scoppiati incendi. Purtroppo, la distruzione è significativa e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Tutti i servizi di soccorso necessari sono sul campo, e cercano di salvare ogni vita. Al momento decine di persone sono rimaste ferite e, purtroppo, nove persone sono state uccise".