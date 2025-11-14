ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

Attacco russo su Kiev nella notte con missili e droni, 4 morti

Kiev, 14 nov. (askanews) - Nelle immagini i servizi di emergenza ucraina spengono gli incendi dopo un violento attacco russo con missili e droni sulla capitale Kiev. Il raid notturno ha causato la morte di quattro persone e danneggiato edifici residenziali in tutta la città, 8 su 10 i distretti colpiti, secondo le autorità ucraine. I feriti sarebbero decine.

"Circa 430 droni e 18 missili sono stati utilizzati durante questo attacco", ha detto il presidente Zelensky. "Si è trattato di un attacco deliberatamente calcolato per infliggere il massimo danno alle persone e alle infrastrutture civili", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi