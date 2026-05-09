Attacco russo nord-est Ucraina, nonostante annuncio cessate il fuoco

Roma, 9 mag. (askanews) - I servizi di emergenza ucraini sono intervenuti per un incendio in un edificio residenziale nella località di Berezivska, nella regione nord-orientale ucraina di Sumy, non lontano dal confine russo. In una dichiarazione, scrive Afp, hanno affermato che l'incendio è stato causato da un attacco russo e che i vigili del fuoco hanno dovuto sospendere temporaneamente le loro operazioni a causa della minaccia di ulteriori attacchi, prima di riprendere a spegnere le fiamme.

L'attacco è avvenuto nonostante un cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in concomitanza con la parata annuale del Giorno della Vittoria in Russia.