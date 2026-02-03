Attacco russo danneggia Monumento alla Madre Patria sovietico a Kiev

Kiev, 3 feb. (askanews) - Le immagini mostrano i danni inflitti al Monumento alla Madre Patria a Kiev, in Ucraina, un emblematico memoriale sovietico della Seconda Guerra Mondiale che fa parte del Museo Nazionale di Storia Ucraina, insieme ai frammenti di un drone Shahed dopo un attacco notturno da parte della Russia.

"Il museo ha effettivamente subito danni, il che è deplorevole", ha dichiarato Yuri Savchuk, direttore generale del Museo Nazionale di Storia Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, aggiungendo che le costose riparazioni avrebbero bloccato risorse che avrebbero potuto essere destinate ad altre esigenze.