Attacco russo all'Ucraina: morti e feriti anche a Kiev

Kiev, 22 ott. (askanews) - Un attacco missilistico russo su Kiev ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite almeno 34 secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, la Russia ha colpito edifici, centrali elettriche e una stazione ferroviaria, tra gli altri obiettivi. Sempre secondo il presidente ucraino, 21 missili balistici e oltre 200 droni russi hanno preso di mira diverse regioni, tra cui la capitale Kiev,

La Russia, da parte sua, ha riferito di aver abbattuto almeno 808 droni ucraini durante la notte in circa 20 regioni e di aver annesso la Crimea, ferendo diverse persone.