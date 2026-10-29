Attacco russo a Dnipro, Zelensky mostra i cadaveri sulla banchina

Dnipro (Ucraina), 29 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato un nuovo attacco russo contro la popolazione civile, a Dnipro. Le vittime sarebbero almeno 13.

Un drone ha colpito la stazione ferroviaria dove c'erano gruppi di pendolari in attesa del treno. Zelensky ha definito l'attacco "orribile" e ha diffuso le foto, con un breve video, dei morti sulla banchina della stazione, dove c'erano due treni passeggeri in attesa di partire. I feriti sono 10, ma i soccorritori sono ancora al lavoro sul posto.

"Quanti attacchi terroristici di questo tipo - ha commentato Zelensky - ha sferrato la Russia contro il nostro popolo da quando sono state revocate le sanzioni nei confronti di alcuni oligarchi russi e del settore energetico, invece di adoperarsi per un allentamento delle tensioni?". Poi l'appello alla comunità internazionale: "In risposta all'escalation russa, sono necessarie azioni eque e decisive da parte degli Stati Uniti e dell'Europa".