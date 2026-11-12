Attacco israeliano su ospedale Nasser nella Striscia di Gaza, 6 morti

Khan Younis, 12 nov. (askanews) - Gli israeliani hanno attaccato l'ospedale Nasser di Khan Younis, uccidendo sei persone, decine i feriti.

Secondo i soccorritori palestinesi si tratta dell'attacco più sanguinoso dalle elezioni legislative israeliane di fine ottobre. Fra le sei vittime un chirurgo, il dottor Rezeq Abu Shaira, il governatore di Khan Younis, Khaled Abu Anzeh, alcuni membri della sua scorta e un paziente con disabilità, mentre tra i feriti ci sono medici, infermieri e pazienti.

"L'edificio di chirurgia è stato bombardato da aerei F-16 senza alcun preavviso, causando un gran numero di pazienti feriti, nonché la morte di numerosi pazienti e medici", racconta un testimone, Ezzeddin Abou Sabha, paramedico.

"Basta! - urla Maryam Abu Hatab, parente di una vittima - Il mondo intero ci ha abbandonati per tre anni, mentre noi e i nostri figli viviamo nella miseria. Basta!".

Secondo Israele il complesso ospedaliereo verrebbe usato anche per scopi militari, circostanza smentita da Hamas.