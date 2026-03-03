ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Attacco Iran, Tajani: "I 200 ragazzi a Dubai già stasera a Milano"

Roma, 3 mar. (askanews) - Iran, "Già stasera dovrebbero arrivare a Milano i 200 ragazzi", ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza Article Circle al CNR a Roma, lanciando un appello agli italiani all'estero: "se prenotate, presentatevi".

"Stiamo favorendo il passaggio da Dubai a Mascate via pullman. È partito stamattina un convoglio", ha ricordato Tajani.

"Voglio fare un appello a tutti gli italiani: quando si prenotano devono poi andare, se ci si prenota e poi non si sale e si lasciano posti vuoti, poi qualcun'altro non riesce e rientrare", ha osservato Tajani, specificando che "tanti non si sono presentati" e che non bisogna "togliere spazio anche se si cambia idea".

