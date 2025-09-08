ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Attacco Gerusalemme, blitz forze israeliane a casa di un sospetto

Qatanna (Cisgiordania), 8 set. (askanews) -Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel villaggio di Qatanna, in Cisgiordania, per un blitz nell'abitazione della famiglia di un palestinese identificato dai media locali come uno dei due sospetti autori di un attacco armato che ha causato la morte di sei persone e il ferimento di diverse altre su un autobus a Gerusalemme Est. L'esercito israeliano ha dichiarato che le truppe "hanno circondato diverse zone alla periferia di Ramallah" nella Cisgiordania occupata da Israele in risposta all'attacco.

