Attacco a Parigi, le persone ferite a coltellate sono tre donne

Parigi, 27 lug. (askanews) - Sono tre donne, di 19, 24 e 36 anni, le persone rimaste ferite nell'aggressione con coltello avvenuta intorno alle 11,30 vicino a Porte de Clichy, nella zona nord-ovest di Parigi, secondo quanto appreso da fonti di polizia citate dal Figaro. L'aggressore che ha ferito tre donne con "due coltelli da cucina" è stato arrestato, ha dichiarato il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez durante una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. "Nessuna delle tre donne è in pericolo di vita", ha aggiunto. Due delle vittime, che hanno riportato ferite alla parte bassa della schiena e all'addome, sono attualmente in condizioni critiche. La terza è in condizioni stabili, ma nessuna di loro è in pericolo di vita.