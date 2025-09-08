ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Attacco a Gerusalemme, il racconto dei soccorritori

Gerusalemme, 8 set. (askanews) - Nelle immagini le forze di sicurezza israeliane e i primi soccorsi intervengono sul luogo di un attacco terroristico in cui sono state uccise sei persone, uno dei più sanguinosi nella città dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023. L'attacco è avvenuto all'ingresso del quartiere di Ramot, nella zona della Città Santa occupata e annessa da Israele, dove secondo la polizia gli assalitori hanno aperto il fuoco su autobus, prima di essere uccisi a loro volta dai soldati israeliani.

ESTERI
28
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi