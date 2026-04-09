Attacchi Israele su Libano, colpito strategico ponte su fiume Litani

Beirut, 9 apr. (askanews) - Si vaga tra le macerie degli edifici distrutti dopo un attacco israeliano notturno nella periferia meridionale di Beirut. Il Libano ha dichiarato una giornata di lutto nazionale, dopo che gli attacchi israeliani hanno colpito il Paese, uccidendo quasi 200 persone e proprio a ridosso del cessate il fuoco tra Stati Uniti d'America e Iran.

In particolare sono stati riscontrati danni dopo che un attacco israeliano ha colpito lo strategico ponte di Qasmiyeh sul fiume Litani in Libano. Si tratta dell'ultimo ponte che collega la sponda nord e quella sud del fiume Litani nella regione di Tiro, dove migliaia di famiglie sono rimaste nonostante gli avvisi di evacuazione emessi da Israele.