ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Attacchi Iran a petroliere, colpita anche base italiana a Erbil in Iraq

Milano, 12 mar. (askanews) - Queste immagini arrivano dal Barhein, dove un attacco dell'Iran ha colpito un impianto petrolifero, altre due petroliere, si segnala un morto e altre esplosioni a Dubai. Una nuova ondata di attacchi di Teheran, dunque, che ha colpito anche la base militare italiana a Erbil in Iraq, come annunciato nella notte dal ministro della Difesa Guido Crosetto, precisando subito che non si sono state nè vittime nè feriti. Si rilevano al momento solo danni alle strutture hanno confermato i militari in loco che si erano rifugiati nei bunker.

L'Onu ha votato una risoluzione che chiede a Teheran di cessare immediatamente gli attacchi.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi