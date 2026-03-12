Attacchi Iran a petroliere, colpita anche base italiana a Erbil in Iraq

Milano, 12 mar. (askanews) - Queste immagini arrivano dal Barhein, dove un attacco dell'Iran ha colpito un impianto petrolifero, altre due petroliere, si segnala un morto e altre esplosioni a Dubai. Una nuova ondata di attacchi di Teheran, dunque, che ha colpito anche la base militare italiana a Erbil in Iraq, come annunciato nella notte dal ministro della Difesa Guido Crosetto, precisando subito che non si sono state nè vittime nè feriti. Si rilevano al momento solo danni alle strutture hanno confermato i militari in loco che si erano rifugiati nei bunker.

L'Onu ha votato una risoluzione che chiede a Teheran di cessare immediatamente gli attacchi.