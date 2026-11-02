Attacchi hacker a freezer dei supermercati in Belgio e Svezia

Boortmeerbee (Belgio), 2 nov. (askanews) - In Belgio freezer e banchi frigo fuori uso in decine di supermercati e in uno store Ikea: diverse aziende hanno denunciato di essere state colpite da un attacco informatico come avvenuto pochi giorni fa anche in altri paesi europei, tra cui la Francia dove il 12 ottobre scorso sono stati presi di mira più di 500 supermercati.

Carrefour Belgium ha segnalato disagi in circa 15 dei suoi 700 negozi. "Si tratta di un attacco informatico, non c'è altra ragione", ha affermato Mich Vergauwen, il portavoce. E la catena Delhaize ha dichiarato che gli impianti di refrigerazione di "decine" dei suoi punti vendita sono stati colpiti da un cyberattacco. Disagi anche nei supermercati Colruyt e Intermarché che hanno dichiarato di essere state colpiti da problemi tecnici che hanno interessato i frigoriferi rispettivamente in cinque e 15 punti vendita, senza però spiegare le cause.

Un problema che mette a rischio la salute andando a incidere sulla conservazione degli alimenti e che non si limita al Belgio. In Svezia alcuni market hanno registrato temperature elevate nei loro frigoriferi e congelatori, hanno lamentato le catene Ica e Coop, costrette a buttare via il cibo.

Un punto vendita Ica di Sjobo, nella Svezia meridionale, ha denunciato su Facebook che i suoi frigoriferi e i congelatori sono stati "hackerati", "con una temperatura impostata a 50 gradi" Celsius.