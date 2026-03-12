ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Attacchi di Israele su Teheran, i soccorritori tra le macerie

Teheran, 12 mar. (askanews) - L'aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei su larga scala a Teheran. L'esercito afferma che gli attacchi hanno come obiettivo siti del regime iraniano. Dopo gli attacchi, i soccorsi sono intervenuti tra le macerie in un quartiere residenziale nella parte orientale della capitale iraniana che è stato duramente colpito. Poco prima, l'Iran aveva dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici contro Israele congiuntamente al suo alleato libanese, Hezbollah.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi