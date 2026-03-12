Attacchi di Israele su Teheran, i soccorritori tra le macerie

Teheran, 12 mar. (askanews) - L'aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei su larga scala a Teheran. L'esercito afferma che gli attacchi hanno come obiettivo siti del regime iraniano. Dopo gli attacchi, i soccorsi sono intervenuti tra le macerie in un quartiere residenziale nella parte orientale della capitale iraniana che è stato duramente colpito. Poco prima, l'Iran aveva dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici contro Israele congiuntamente al suo alleato libanese, Hezbollah.