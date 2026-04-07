ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Attaccato il consolato israeliano a Istanbul, 1 morto e 4 feriti

Istanbul, 7 apr. (askanews) - Sparatoria a Istanbul, un gruppo di uomini armati ha attaccato il consolato israeliano della città turca. Nel conflitto a fuoco una persona è morta e ci sono quattro feriti, tra cui due poliziotti. L'edificio è stato preso d'assalto da un gruppo di tre uomini armati di pistole fucili che indossavano tute mimetiche e portavano zaini; uno è stato ucciso dalla polizia e gli altri due sono rimasti feriti.

Le autorità turche hanno fatto sapere che nel consolato non vi è più alcun personale diplomatico da due anni e mezzo.

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