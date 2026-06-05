ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Atletica, Al Golden Gala Lyles vince i 100 chiudendo in 9"88

Roma, 5 giu. (askanews) - Noah Lyles si è preso la scena del Golden Gala nei 100 metri e firma una vittoria di alto livello tecnico e spettacolare, chiudendo in 9"88, miglior prestazione mondiale stagionale e confermando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti internazionali. "Tutti erano pieni di energia. Ed è esattamente quello che si vuole vedere. È quello che fa venire voglia a un atleta di tornare" ha detto il velocista.

Alle sue spalle si piazza il camerunense Eseme, protagonista di una prova maiuscola con il nuovo record nazionale in 9"94, mentre terzo è il botswano Letsile Tebogo in 9"95.

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