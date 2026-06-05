ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Atletica, ai Golden Gala oro per Matteo Sioli nel salto in alto

Roma, 5 giu. (askanews) - Nella tappa italiana della Diamond League allo Stadio Olimpico di Roma, sorprende e convince Matteo Sioli nel salto in alto. Il giovane azzurro supera 2,26 metri e conquista la vittoria grazie a un percorso praticamente impeccabile. L'assalto ai 2,28 non va a buon fine per pochissimo, ma il risultato basta per precedere tutti gli avversari e firmare uno dei successi più significativi della sua giovane carriera internazionale.

Con tantissimo onore porto questa medaglia d'oro, sono contentissimo. Diciamo che oggi l'obiettivo era fare il minimo degli europei, è arrivato, si poteva parlare di più ma sì, quindi stiamo con i piedi per terra e siamo pronti per lavorare sempre di più per andare il binario - ha detto Matteo Sioli al termine della gara. A fare il tifo per lui c'era la "Curva di Tamberi: "Lo ringrazio per averla prestata, sottolineo prestata, e su è la curva. Io cerco sempre di imitarlo perché è veramente un idolo per me, io lo seguo veramente da tanti tanti anni, sono tutti i miei saltatori, amici, con cui condividiamo spesso le pedane dei campionati italiani, io stimo ognuno di loro. Cerco di prendere tutti i loro punti e mettere insieme e incrementare il mio salto".

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