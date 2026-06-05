Atletica, ai Golden Gala, Fabbri esalta Roma nel getto del peso

Roma, 5 giu. (askanews) - Grande serata per l'atletica italiana allo Stadio Olimpico di Roma nella tappa italiana della Diamond League. Leonardo Fabbri oro nel getto del peso, è stato protagonista con una misura di 22,14 metri che gli consente di precedere due giganti della specialità come Joe Kovacs e Ryan Crouser. L'azzurro trova il lancio vincente al terzo tentativo e resiste agli assalti finali degli avversari, regalando all'Italia un altro successo di prestigio. Al termine della gara Fabbri si lascia andare all'emozione, sottolineando come le critiche ricevute in passato abbiano rafforzato la sua determinazione.

"Sì, ero veramente motivato, mi sono svegliato stamattina e sentivo proprio questo poco dentro, questa voglia di lanciare lontano, di esultare soprattutto. Infatti sono stato un po' sciocco perché ho esultato un po' troppo, era solo il terzo lancio, infatti l'ultimo lancio volevo fare tanto ma mentre lanciavo mi girava la testa. Quindi bravo ma, insomma, ho cercato di migliorare un pochino perché sulla gestione delle gare non sono tanto bravo - ha detto Fabbri al termine della gara - oggi è andata bene, si va a casa contenti, ma si riparte da domani perché insomma non voglio cavalcare troppo l'entusiasmo di oggi, sicuramente sono contento, ma una gara in sé fatta bene non serve a nulla. Nei primi due lanci, ero un po' teso, c'era troppa gente che mi urlava, però ci ho creduto al terzo, ho portata a casa una bella vittoria".