25 AGOSTO 2025

Atleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo

Istanbul, 25 ago. (askanews) - Il nuotatore russo Nikolai Svechnikov risulta disperso dopo l'annuale gara di nuoto transcontinentale nel Bosforo a Istanbul.

La gara di 6,5 chilometri comincia dal lato asiatico della città per concludersi su quello europeo. Quest'anno i partecipanti erano oltre 2.800, provenienti da 81 paesi.

Secondo il regolamento i nuotatori hanno due ore di tempo per completare il percorso attraversando lo Stretto che per l'occasione viene chiuso al traffico, scaduto il tempo i ritardatari vengono recuperati dalla Guardia costiera turca.

Ad un primo controllo a fine gara risultavano dispersi tre nuotatori, due sono stati recuperati mentre del russo non è stata trovata traccia al momento in tutto il percorso.

