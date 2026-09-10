ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2026

Athletics Mind, piattaforma tech per allenare la mente degli sportivi

Milano, 10 set. (askanews) - Allenare la mente, e non solo il fisico. È il principio da cui sono partiti i creatori di una nuova piattaforma digitale e app dedicata alla salute mentale per sportivi di ogni livello, soprattutto i più giovani. Si chiama Athletics Mind e vede fra i fondatori l'ex calciatore Andrea Ranocchia.

"Il nostro obiettivo è aiutare sportivi di ogni livello, giovani ragazzi e ragazze; tanti sportivi di alto livello si stanno aprendo, dicendo che dal punto di vista mentale si stanno facendo aiutare, negli ultimi anni si è capito che la testa è molto importante, al pari della componente atletica. Abbiamo aperto questo sito per aiutare soprattutto i ragazzi"

L'applicazione mette in contatto gli utenti con un network di professionisti della salute specializzati in ambito sportivo, psicologi (grazie alla collaborazione con il Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport) e nutrizionisti.

Il punto, dicono i fondatori, è normalizzare il supporto psicologico nello sport, trasformandolo da "segnale di debolezza", come spesso è stato percepito, a pilastro fondamentale dell'allenamento quotidiano.

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