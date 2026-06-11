ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Asus porta in Italia Rog Xreal R1, gli occhiali-monitor per il gaming

Milano, 11 giu. (askanews) - Quasi leggeri come un paio di occhiali, ma con l'equivalente di uno schermo da 171 pollici davanti agli occhi. Debuttano anche in Italia gli Asus Rog Xreal R1, pensati per il gaming, ma anche per guardare film e lavorare in mobilità. Come ha spiegato Teodoro Di Pede, Head of Marketing Open Platform di Asus Italia: "Sono occhiali da gaming qualificabili come un monitor indossabile. I 240 Hz di refresh rate e il tempo di risposta di 0,01 millisecondi li rendono di fatto un monitor e-sport da portare davanti agli occhi. Sono perfetti per il gaming ma anche per l'intrattenimento. È come avere davanti agli occhi uno schermo da 171 pollici con il meglio della qualità visiva e audio, che è da Bose e garantisce un livello sonoro molto elevato in totale privacy".

"Ci si può giocare, vedere film e serie tv - ha aggiunto - magari durante un viaggio in aereo o in treno, ma non solo. Possono essere collegati a uno smartphone o a una Rog Ally in mobilità e possono essere utilizzati anche per videochiamate o per condividere contenuti e presentazioni mantenendo la privacy".

Presentati al Ces 2026, e poi al Computex a Taipei, gli Asus Rog Xreal R1 saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di giugno.

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