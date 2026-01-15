ULTIME NOTIZIE 15 GENNAIO 2026

Astronauti escono dalla capsula dopo prima evacuazione medica da Iss

Milano, 15 gen. (askanews) - Le immagini mostrano gli astronauti americani Mike Fincke e Zena Cardman, il cosmonauta russo Oleg Platonov e l'astronauta giapponese Kimiya Yui appena tornati sulla Terra, mentre escono dalla capsula SpaceX Dragon, l'azienda fondata da Elon Musk, che è ammarata di notte nell'Oceano Pacifico al largo della costa della California, secondo le immagini trasmesse in diretta dalla Nasa.

La missione Crew11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è stata interrotta a causa di un problema medico, una prima assoluta nella storia del laboratorio orbitale.

