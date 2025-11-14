Astra Make-Up porta a Milano il Luna Park della bellezza

Milano, 14 nov. (askanews) - Un luna park per gli amanti del make up. Sbarca a Milano, nella cornice sempre suggestiva di Piazza Gae Aulenti, Astra Playland-Welcome to the Cloud Fair. Un modo innovativo e immersivo per vivere al massimo l'esperienza del brand Astra Make-Up, come spiegato da Giulia Gunnella, Marketing Manager & Art Director: "Non vedevamo l'ora di presentarvi Astra Playland- Welcome to the Cloud Fair, il primo evento aperto al pubblico di Astra Make-Up per presentarvi la nostra nuova collezione Cloud Fair. Benvenuti in un mondo di leggerezza, divertimento e ovviamente make up. Qui in piazza Gae Aulenti, dal 12 al 16 novembre, troverete un'esperienza immersiva per scoprire la nostra nuova collezione".

Giochi, risate, divertimento. Un modo spensierato per provare i prodotti della nuova linea Cloud Fair. Ne ha parlato così Daniele Batella, Global Senior MUA & Art Director: "Con Cloud Fair abbiamo voluto riscrivere il concetto di finish opaco, trasformandolo in un'esperienza sensoriale. Un finish leggero, sospeso, vellutato, che non appesantisce, senza tempo. Un finish che abbiamo voluto declinare in tre prodotti, a partire dall'ombretto liquido mat, perfetto per essere utilizzato come base per look più composti, oppure da solo. Abbiamo poi creato un rossetto liquido in mousse, leggerissimo e dall'effetto soft focus e un mascara dall'effetto volume panoramico, che lancia le ciglia fino al cielo".

Dal digitale al reale. Astra Playland è anche un momento per connettersi materialmente alla propria comunità digitale. Per vivere di persona tutte le novità.

"Astra Make-Up nasce nel 1988 nel cuore dell'Umbria. Oggi siamo in quasi 3800 punti vendita, tra cui OVS, Marionnaud e, piccolo spoiler, da inizio dicembre anche in DM. Tra i nostri valori sicuramente ci sono la libertà d'espressione e l'accessibilità. Infatti creiamo prodotti Made in Italy con un altissimo rapporto qualità-prezzo, accessibili a tutti e molto inclusivi. Infatti per noi la bellezza è per tutti" ha proseguito Gunnella.

Un luogo sognante e coinvolgente in uno dei luoghi più iconici d'Italia. Un'esperienza tra le nuvole targata Astra Make-Up.