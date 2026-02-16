Assolombarda: Olimpiadi boost a crescita Milano, +1,7% nel 2026

Milano, 16 feb. (askanews) - "Le Olimpiadi hanno dato un boost alle previsioni di Milano di crescita nel 2026, è previsto un +1,7% rispetto a un +1,1% di inizio anno. Sta tirando molto la produzione industriale, ma certamente le Olimpiadi hanno dato una accelerazione non solo sull'area strettamente di Milano, ma su tutta la filiera lunga dei nostri territori". Così il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine di un convegno a Casa Italia. "L'effetto è di circa un miliardo di produzione aggiuntiva su 2,5 di indotto generale, 700 milioni sono le opere infrastrutturali che rimarranno sull'area di Milano come legacy, 300 milioni l'indotto turistico, cui si aggiunge un altro miliardo e mezzo di produzione industriale su larga scala del mondo B2B e la legacy che ci sarà post Olimpiadi grazie al grande valore che ci stanno portando, vale a dire dimostrare la capacità organizzativa anche su scala ampia di un grande evento complesso che dimostra come quando le istituzioni e il mondo delle imprese collaborano anche eventi complessi hanno un grande successo" ha aggiunto.