Roma, 24 nov. (askanews) - "La logistica assicura il quotidiano, la vita quotidiana del nostro Paese. È un sistema di 83.000 imprese, 820.000 lavoratori che ogni giorno fanno funzionare la vita dei cittadini e delle imprese italiane. La logistica investe, investe oltre 7 miliardi l'anno in innovazione, crea valore aggiunto per 159 miliardi di euro in questo paese. La logistica è sotto attacco. Ecco perché, come Assologistica, abbiamo chiesto al ministro Piantedosi, che abbiamo incontrato oggi, una serie di interventi coordinati anche con gli altri ministeri a supporto del nostro settore". Lo ha detto il vicepresidente di Assologistica, Umberto Ruggerone, a margine del convegno "Logistica Sicura: Paese più forte", cui hanno partecipato tra gli altri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Primo fra tutti - ha specificato Ruggerone - coordinarsi con le prefetture che presidiano i territori, una task force, un tavolo stabile presso il Ministero degli Interni, con le questure e l'Arma dei Carabinieri, più forze dell'ordine nei territori più sensibili su questo tema, dove ci sono i grandi poli logistici. E ancora: presidi in caso di manifestazioni che garantiscono dei corridoi per i poli logistici, che garantiscono quindi la possibilità a lavoratori e alla merce di poter spostarsi verso la propria destinazione, formazione ovviamente, per comprendere qual è la dinamica di questo settore, e un numero verde per i nostri associati, per gli operatori della logistica, per poter segnalare immediatamente ogni tipo di emergenza".